Cagliari - Torino 1 - 1: Joao Pedro non basta a Mazzarri (Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA - Quarto pari consecutivo che non basta ad uscire dalla zona retrocessione: il Cagliari di Mazzarri continua a non vincere in Serie A dal 17 ottobre mentre il Torino di Juric - che può ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA - Quarto pari consecutivo che nonad uscire dalla zona retrocessione: ildicontinua a non vincere in Serie A dal 17 ottobre mentre ildi Juric - che può ...

Advertising

MatteoBarzaghi : Darmian e Ranocchia. Difficile vederli prima del Cagliari. Più semplice tra Salernitana 17/12 e Torino 22/12. Poi d… - IlmsgitSport : #cagliari-#torino 1-1: Mazzarri sorride solo per la rovesciata magica di #joao pedro - ilmessaggeroit : #cagliari-#torino 1-1: Mazzarri sorride solo per la rovesciata magica di #joao pedro - sportli26181512 : Cagliari-Torino 1-1: video, gol e highlights: Il Cagliari non riesce a trovare la vittoria contro il Torino e deve… - Agenzia_Ansa : SERIE A I Finisce 1-1 tra Cagliari e Torino. Granata in vantaggio grazie a un'autorete di Andrea Carboni poi il par… -