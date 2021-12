Bellingham deferito dopo le accuse rivolte all' arbitro di Borussia Dortmund - Bayern

Advertising

BERLINO - Deferimento inevitabile per Jude, centrocampista del Borussia Dortmund , dopo quanto dichiarato al termine della gara poi persa contro il Bayern Monaco sabato scorso per 3 - 2 in casa. Parlando dell'arbitro e della sua ...Parlando della direzione di gara di Zwayer,era andato giù duro: "Cosa puoi aspettarti se affidi la partita più importante a un arbitro che in passato ha truccato delle gare?". Il ...Il centrocampista del Borussia, al termine della partita persa in casa contro il Bayern Monaco, aveva rivolto pesanti accuse al direttore di gara per i fatti del 2005 ...Il centrocampista dei gialloneri, dopo la gara persa 3-2 contro i bavaresi, si era scagliato contro il direttore di gara per i fatti relativi all'affare Hoyzer ...