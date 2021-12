Basket | Europei 2022 | il calendario delle partite dell’Italia Programma | date | orari

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Euro, un’attesa lunga cinque anni. L’Italia potrà finalmente tornare a giocare sul continente in quel contesto che dalla cadenza biennale è passato a una quadriennale, ulteriormente rinviata dal Covid-19 che ha scompaginato le carte di tutta lazione FIBA. Gli azzurri debutteranno con l’Estonia il 2 settembre, ma la sfida che promette di regalare il pienone al Mediolanum Forum di Assago, misure sanitarie permettendo, è quella alla Grecia, soprattutto qualora fosse della partita il campione NBA in carica Giannis Antetokounmpo. Si prosegue di lunedì con Italia-Ucraina, una sfida che per certi versi ha dei risvolti di ricordi negativi, mentre il giorno dopo c’è quell’eterna Italia-Croazia da gioie (poche) e dolori (molti). Chiusura contro la Gran Bretagna prima del possibile trasferimento a Berlino. Di seguito il ...

Risulta essere il primo giocatore di basket italiano in grado di vincere il campionato in tre Paesi ... Ha partecipato a tre edizioni dei Campionati Europei Giovanili (U16 nel 2007 in Grecia, U18 nel ...La Fiba ha ufficializzato oggi il calendario degli Europei del 2022, che vedrà giocarsi uno dei gironi della prima fase al Mediolanum Forum di Milano. La prima partita della 41esima edizione si terrà a Tbilisi, in Georgia, l'1 settembre e vedrà in ...Eurobasket 2022, un'attesa lunga cinque anni. L'Italia potrà finalmente tornare a giocare sul continente in quel contesto che dalla cadenza biennale è passato a una quadriennale, ulteriormente rinviat ...Il calendario degli Europei di basket 2022 è stato rilasciato in data odierna dalla FIBA: dal 1° al 18 settembre del prossimo anno le 24 migliori squadre del continente si ritroveranno in quattro Paes ...