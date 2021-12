Bari: coppia con dodici chili di droga in casa. Arrestati Carabinieri (Di lunedì 6 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Nell’ambito dei quotidiani controlli del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Bari Centro, nei vari quartieri della città, i militari della Stazione di Bari Scalo, durante un servizio straordinario svolto unitamente a militari della Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Reggimento “Puglia” e finalizzato a garantire una maggior presenza ed efficacia dell’azione di contrasto ai reati predatori e di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto una giovane coppia per detenzione di droga. I Carabinieri della Stazione di Bari Scalo, già resisi autori di 2 operazioni di servizio nel corrente mese contro lo spaccio giovanile nelle vie dello shopping, presidiando le vie del ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 6 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nell’ambito dei quotidiani controlli del territorio posti in essere dalla CompagniadiCentro, nei vari quartieri della città, i militari della Stazione diScalo, durante un servizio straordinario svolto unitamente a militari della Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Reggimento “Puglia” e finalizzato a garantire una maggior presenza ed efficacia dell’azione di contrasto ai reati predatori e di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto una giovaneper detenzione di. Idella Stazione diScalo, già resisi autori di 2 operazioni di servizio nel corrente mese contro lo spaccio giovanile nelle vie dello shopping, presidiando le vie del ...

