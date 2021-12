Ballando con le Stelle | Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli | “Non criticare ciò che dico e non andare contro di me Faccio danza da 56 anni” Lei replica così

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Duro stradurante la puntata dicon leandata in onda su Rai 1 sabato 4 dicembre. Il tutto è accaduto dopo l’esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando. La performance, giudicata “geniale” dalla coreografa britca in giuria, non è stata apprezzata invece dalla giornalista, seduta al suo fianco: “Se questo è geniale, allora dobbiamo riconsiderare il significato dell’aggettivo”. “Nonciò chee nondi me! Lavoro da più di cinquant’con il ballo”, ha ribattuto. E ancora, ha aggiunto: “Questa è la mia opinione, è un ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @alvise_rigo e @tove_villfor vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @andreaiannone29 e @LandoLucrezia vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ele58423935 : @_hellotetectif limitati a giudicare ballando con le stelle che é meglio - sonoingenua_ : Alex che prova a far ingelosire Soleil ballando con Miriana ?? Parte 10 #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

Gabriel Garko, dopo la sua performance aLe Stelle, ha ricevuto una proposta dalla padrona di casa, Milly Carlucci.Le Stelle va in onda tutti i sabati, in prima serata su Rai 1. La conduttrice della trasmissione ...Mara Venier perde la pazienza e si scaglia contro Guillermo Mariotto . La conduttrice caccia quasi lo stilista e giudice dile stelle dallo studio di Domenica In . 'Mi stai facendo girare le pal*e!', gli dice furibonda. La 71enne sbotta dopo che il 55enne venezuelano si permette di ironizzare su una frase di ...Le parti sono lontane ma, riporta la "Gazzetta dello Sport", potrebbero incontrarsi verso fine mese per aggiornarsi ...Mara Venier Domenica In: la conduttrice si è alterata in studio quando ha visto il giudice di Ballando con le Stelle fare dell'ironia ...