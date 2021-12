ALESSANDRA CELENTANO: CATTIVA? ONESTA. MARIA MI HA PERMESSO DI ESSERE ME STESSA (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con ben 18 edizioni all’attivo, ALESSANDRA CELENTANO è l’insegnante più longeva di Amici. Una profonda amicizia e stima con la “preside” MARIA De Filippi, il rapporto con il nuovo prof. Todaro e chi è davvero la nipote del Molleggiato. Ecco alcuni passaggi della sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.Non mi sento CATTIVA ma solo ONESTA. Io non metto in difficoltà solo gli altri, ma proprio tutti. Questa è una scuola, non una vetrina sui cavalli di battaglia. Solo così si può sbagliare e crescere.La CELENTANO parla di Raimondo Todaro, new entry del corpo docenti di Amici.A livello professionale mi trovo bene. E’ simpatico, carino, ci ho ballato pure la bachata ma nel merito della danza insegnata, ecco, abbiamo visioni molto diverse. E due età e gradi di esperienze differenti. Mi fa ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con ben 18 edizioni all’attivo,è l’insegnante più longeva di Amici. Una profonda amicizia e stima con la “preside”De Filippi, il rapporto con il nuovo prof. Todaro e chi è davvero la nipote del Molleggiato. Ecco alcuni passaggi della sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.Non mi sentoma solo. Io non metto in difficoltà solo gli altri, ma proprio tutti. Questa è una scuola, non una vetrina sui cavalli di battaglia. Solo così si può sbagliare e crescere.Laparla di Raimondo Todaro, new entry del corpo docenti di Amici.A livello professionale mi trovo bene. E’ simpatico, carino, ci ho ballato pure la bachata ma nel merito della danza insegnata, ecco, abbiamo visioni molto diverse. E due età e gradi di esperienze differenti. Mi fa ...

