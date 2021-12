(Di lunedì 6 dicembre 2021) Primo posto per “Superbabbo” con testo a musica di Masini, secondo posto “Ci sarà un po’ di voi”, testo di Polli e musica di Baglioni, al terzo “Potevo nascere gattino”, testo e musica di Saccol È “Superbabbo”, testo e musica di Marco Masini, Emiliano Cecere e Veronica Rauccio, il brano vincitore della 64ªdi, che si è conclusa ieri con la finalissima condotta dal direttore artistico Carlo Conti, in diretta su Rai1 dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna. La canzone, interpretata da Zoe Adamello, di 9 anni, proveniente da Impruneta (FI), si è aggiudicata il premio musicale. A votare la Giuria dei Piccoli, formata da 12 bambini provenienti da tutta Italia, e la Giuria Speciale formata da Francesca Fialdini e Paolo Conticini, conduttori delle puntate di venerdì e sabato; Orietta Berti, che durante la ...

Advertising

Lopinionista : 64ª edizione di Zecchino d’Oro: classifica finale, ecco chi ha vinto - news_modena : “Superbabbo” vince la 64ª edizione di Zecchino d’Oro (testo e musica di Marco Masini) - news_modena : “Superbabbo” vince la 64ª edizione di Zecchino d’Oro (testo e musica di Marco Masini) - CorriereQ : È “Superbabbo” il brano vincitore della 64ª edizione di Zecchino d’Oro – testo e musica di Marco Masini - agendaviaggi1 : Zoe Adamello, di 9 anni vince la 64ª edizione dello Zecchino d’Oro #Zecchino64 #OperazionePane #operazionepane… -

Ultime Notizie dalla rete : 64ª edizione

BOLOGNA - È " Superbabbo ", testo e musica di Marco Masini, Emiliano Cecere e Veronica Rauccio , il brano vincitore delladi Zecchino d'Oro , che si è conclusa ieri con la finalissima condotta dal direttore artistico Carlo Conti , in diretta su Rai1 dagli studi televisivi dell'Antoniano di Bologna. La ...Si è conclusa ladello Zecchino d'Oro, lo storico festival di canzoni per bambini. La finale della tradizionale rassegna canora organizzata dall' Antoniano di Bologna è andata in onda come di consueto su ...