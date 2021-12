Volley | Superlega 2021 2022 | Modena la vince in rimonta | Cisterna si arrende al tie-break

(Di domenica 5 dicembre 2021) Vittoria inpernella decima giornata delladimaschile. I ragazzi di Giani faticano tremendamente nei primi due set contro la Topma alla fine riescono ad imporsi al tie-finale (27-25 25-19 18-25 18-25 11-15). La gara degli emiliani è condizionata inizialmente dai troppi errori in fase offensiva, soprattutto al servizio. Delle difficoltà che costringono la formazione ospite ad impostare una partita sempre in rincorsa. Alla fine, però, la maggior classe diha la meglio. In classifica gli emiliani adesso si trovano al sesto posto solitario con 16 punti. Bene anche la squadra pontina, che dimostra di potersela giocare alla pari anche contro avversari ...

Advertising

sportface2016 : #Volley, #SuperLega: #Modena la vince in rimonta, #Cisterna cade al tie-break - ahappysoda : RT @pilloledivolley: 10ª RS classifica ??: Perugia sempre più vicina alla Lube, Milano e Modena accorciano su Piacenza, Verona scavalca Vibo… - mi_zerzer : RT @pilloledivolley: 10ª RS risultati: vittoria agile di Perugia su Vibo Valentia, Milano si impone in 4 set su Padova, Modena rimonta lo 0… - 0kc4efynzrcz0cN : RT @pilloledivolley: 10ª RS classifica ??: Perugia sempre più vicina alla Lube, Milano e Modena accorciano su Piacenza, Verona scavalca Vibo… - mi_zerzer : RT @pilloledivolley: 10ª RS classifica ??: Perugia sempre più vicina alla Lube, Milano e Modena accorciano su Piacenza, Verona scavalca Vibo… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Superlega

La diretta testuale di TopCisterna - Leo Shoes PerkinElmer Modena , sfida valevole per la decima giornata di andata del campionato di2021/2022 dimaschile. Gli uomini di Andrea Giani vanno a caccia di un'altra vittoria per risalire la classifica sul campo della mai doma formazione laziale. Chi si aggiudicherà la ...... COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Milano Padova sarà trasmessa su Rai Sport HD al canale 58 del digitale terrestre: la partita disarà dunque un appuntamento in chiaro per ...Modena sconfigge al tie-break finale la Top Volley Cisterna nella sfida valevole per la decima giornata della Superlega 2021/2022 di volley maschile.Pronostico rispettato al PalaBarton dove la Sir Safety Conad Perugia supera in tre set la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nell’anticipo ...