Udinese, infortunio Becao: il difensore salterà l'Empoli (Di domenica 5 dicembre 2021) Pessime notizie per l'Udinese a poche ore dal match contro l'Empoli: assente il difensore Rodrigo Becao Pessime notizie per l'Udinese a poche ore dal match contro l'Empoli. Rodrigo Becao non prenderà parte al match di domani sera per infortunio. Uscito anzitempo durante il match contro la Lazio, Becao ha riportato un'infiammazione al flessore che gli impedirà di scendere in campo al Castellani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

