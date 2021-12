Steam ha registrato un numero di utenti connessi mai visto prima

(Di domenica 5 dicembre 2021)cresce sempre di più e lo si capisce chiaramente anche da quanto accaduto nel weekend appena passato, quello del 27-28 novembre 2021, quando è stato raggiunto il nuovo record assoluto dionline sulla piattaforma di Valve., al via i saldi di Halloween 2021: i giochi in offertaIn totale si sonoben 27 milioni di persone, superando, seppur di poco il precedente traguardo raggiunto, pari a 26.9 milioni diin simultaneamente. Ovviamente si è trattato di un record raggiunto in concomitanza con il Black Friday 2021, il venerdì nero dello shopping, in cui sui prezzi si abbassano ancora di più rispetto al solito, permettendo di raggiungere livelli di spese quasi irrisori. Ma quali sono stati i giochi ...

