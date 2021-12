Sampdoria-Lazio, le formazioni ufficiali: fuori Luis Alberto (Di domenica 5 dicembre 2021) Riportiamo le formazioni ufficiali di Sampdoria-Lazio, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato da Carbone e Di Vuolo come assistenti, e dal quarto uomo Meraviglia. Al VAR invece, ci saranno Guida e Tegoni. Calcio d’inizio ore 18:00 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova. Partita molto interessante quella che andrà in scena questo pomeriggio. Entrambe le contendenti fino ad ora, hanno avuto un andamento piuttosto altalenante in questa stagione. La squadra di Roberto D’Aversa dopo un inizio piuttosto complicato, ha vinto due delle ultime tre gare, perdendo però l’ultima di queste sul campo della Fiorentina per 3-1 dopo il vantaggio iniziale firmato da Gabbiadini. I doriani sono alla ricerca di maggiore continuità, e trovare i ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 5 dicembre 2021) Riportiamo ledi, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato da Carbone e Di Vuolo come assistenti, e dal quarto uomo Meraviglia. Al VAR invece, ci saranno Guida e Tegoni. Calcio d’inizio ore 18:00 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova. Partita molto interessante quella che andrà in scena questo pomeriggio. Entrambe le contendenti fino ad ora, hanno avuto un andamento piuttosto altalenante in questa stagione. La squadra di Roberto D’Aversa dopo un inizio piuttosto complicato, ha vinto due delle ultime tre gare, perdendo però l’ultima di queste sul campo della Fiorentina per 3-1 dopo il vantaggio iniziale firmato da Gabbiadini. I doriani sono alla ricerca di maggiore continuità, e trovare i ...

