Roma | scritta insolita su un bus Atac | il video impazza sul web

(Di domenica 5 dicembre 2021) Sta facendo il giro del web il brevedi un buscon unaalquantoal posto del numero di linea. “W la Topa“, questa lapresente sull’autobus che non è passato certamente inosservato. Tra polemiche e risate, il-pubblicato sulla pagina Instagram di Welcome To Favelas- ha generato subito numerosi commenti e reazioni opposte fra gli utenti. Oltre agli ironici commenti va anche segnalata la rabbia e le polemiche da parte dei passeggeri in attesa dell’autobus che non riuscendo a vedere a quale linea appartenesse non sono riusciti a gestire i propri spostamenti. Sono attualmente in corso da parte del personalele verifiche per risalire all’autore della bravata. Foto da Welcome to Favelas su Il Corriere della Città.