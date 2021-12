Napoli: quando il cuore non basta! (Di domenica 5 dicembre 2021) Napoli – DESTINO E …DEA BENDATA. Il cuore, l’abnegazione, le motivazioni, le qualità tecniche di una squadra, se la Dea Bendata ti volge le spalle, sono ininfluenti sulle proficue prestazioni sportive. LA PROGRAMMAZIONE DEL Napoli Accade che il Napoli, forte di un’ottima programmazione a livello tecnico e di un allenatore di notevole spessore, inizia la stagione in modo brillante ed in campionato si posiziona ai primi posti della classifica fino a raggiungere il vertice della stessa in solitudine e con tre punti dui vantaggio sul Milan secondo. AL’IMPROVVISO COSA ACCADE? Allora cosa accade? Sembrava, finalmente, che la squadra azzurra potesse coronare un sogno durato più di trenta anni, ma … non aveva fatto i conti con l’imponderabile con la Dea Bendata alias ‘’Fortuna’’ che è una figura della religione romana ed è la ... Leggi su retecalcio (Di domenica 5 dicembre 2021)– DESTINO E …DEA BENDATA. Il, l’abnegazione, le motivazioni, le qualità tecniche di una squadra, se la Dea Bendata ti volge le spalle, sono ininfluenti sulle proficue prestazioni sportive. LA PROGRAMMAZIONE DELAccade che il, forte di un’ottima programmazione a livello tecnico e di un allenatore di notevole spessore, inizia la stagione in modo brillante ed in campionato si posiziona ai primi posti della classifica fino a raggiungere il vertice della stessa in solitudine e con tre punti dui vantaggio sul Milan secondo. AL’IMPROVVISO COSA ACCADE? Allora cosa accade? Sembrava, finalmente, che la squadra azzurra potesse coronare un sogno durato più di trenta anni, ma … non aveva fatto i conti con l’imponderabile con la Dea Bendata alias ‘’Fortuna’’ che è una figura della religione romana ed è la ...

