Molte donne non sanno dell'esistenza dei centri antiviolenza. Tantissime non si rendono proprio conto di essere vittime di abusi. Ma anche tra docenti, magistrati e forze dell'ordine a volte manca un'adeguata formazione (Di domenica 5 dicembre 2021) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Qualche tempo fa ricevetti la telefonata di una mia amica del liceo, nel frattempo diventata insegnante alle superiori. Mi chiedeva aiuto per una sua alunna, di cui aveva scoperto le violenze subite da parte del patrigno. La situazione era tale per cui la ragazza aveva chiesto aiuto e lei le aveva correttamente consigliato di denunciare le aggressioni. «La ragazza sarebbe anche disponibile a farlo – mi raccontò la mia amica – ma a quel punto avrebbe bisogno di un posto sicuro dove sparire. Magari lì a Roma, dove sei tu, c’è qualche struttura». Di strutture, le risposi mettendomi a disposizione per aiutarla, ce n’erano anche nella sua zona. E il fatto che la ragazza non ne fosse al corrente era appena meno grave del particolare che neanche la mia amica insegnante le ... Leggi su iodonna (Di domenica 5 dicembre 2021) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Qualche tempo fa ricevetti la telefonata di una mia amica del liceo, nel frattempo diventata insegnante alle superiori. Mi chiedeva aiuto per una sua alunna, di cui aveva scoperto le violenze subite da parte del patrigno. La situazione era tale per cui la ragazza aveva chiesto aiuto e lei le aveva correttamente consigliato di denunciare le aggressioni. «La ragazza sarebbedisponibile a farlo – mi raccontò la mia amica – ma a quel punto avrebbe bisogno di un posto sicuro dove sparire. Magari lì a Roma, dove sei tu, c’è qualche struttura». Di strutture, le risposi mettendomi a disposizione per aiutarla, ce n’eranonella sua zona. E il fatto che la ragazza non ne fosse al corrente era appena meno grave del particolare che nela mia amica insegnante le ...

