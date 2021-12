"Mi mancherai molto": il saluto di Aurelio De Laurentiis alla zia Martha (Di domenica 5 dicembre 2021) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha condiviso un messaggio in ricordo di sua zia, Martha De Laurentiis. La produttrice cinematografica è venuta a mancare poche ore fa. Sono molto triste per la scomparsa di Martha, moglie di Dino. Abbiamo trascorso insieme tanti momenti indimenticabili a Los Angeles e a Capri, in Turchia e in Africa, a Londra, Amsterdam e Parigi (continua)— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) December 5, 2021 De Laurentiis ricorda la zia: "Mi mancherai" "Sono molto triste per la scomparsa di Martha, moglie di Dino. Abbiamo trascorso insieme tanti momenti indimenticabili a Los Angeles e a Capri, in Turchia e in Africa, a Londra, ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 dicembre 2021) Il presidente del Napoli,De, ha condiviso un messaggio in ricordo di sua zia,De. La produttrice cinematografica è venuta a mancare poche ore fa. Sonotriste per la scomparsa di, moglie di Dino. Abbiamo trascorso insieme tanti momenti indimenticabili a Los Angeles e a Capri, in Turchia e in Africa, a Londra, Amsterdam e Parigi (continua)—De(@ADe) December 5, 2021 Dericorda la zia: "Mi" "Sonotriste per la scomparsa di, moglie di Dino. Abbiamo trascorso insieme tanti momenti indimenticabili a Los Angeles e a Capri, in Turchia e in Africa, a Londra, ...

