LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: cambia tutto, bandiera rossa! (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MAX VERSTAPPEN VINCE IL MONDIALE OGGI SE… TUTTE LE COMBINAZIONI 18.59 Incredibile il jolly che ha pescato Max Verstappen. Ora i piloti potranno infatti cambiare le gomme. Gli è andata di lusso. Hamilton scuote il capo rientrando ai box… 14° giro/50 bandiera rossa! I commissari fermano la gara, perché occorrerà riparare le barriere danneggiate dall’incidente di Schumacher! 14° giro/50 Verstappen è infuriato, il team cerca di tranquillizzarlo via radio. 13° giro/50 Si sono fermati Hamilton, Bottas, Leclerc e Perez: gomme hard per tutti loro. Non ha effettuato il pit-stop Verstappen: possibile autogol tattico da parte della Red Bull… 13° giro/50 La classifica parziale: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1 2 Lewis HAMILTON Mercedes+2.726 1 3 Valtteri BOTTAS ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMAX VERSTAPPEN VINCE IL MONDIALE OGGI SE… TUTTE LE COMBINAZIONI 18.59 Incredibile il jolly che ha pescato Max Verstappen. Ora i piloti potranno infattire le gomme. Gli è andata di lusso. Hamilton scuote il capo rientrando ai box… 14° giro/50I commissari fermano la gara, perché occorrerà riparare le barriere danneggiate dall’incidente di Schumacher! 14° giro/50 Verstappen è infuriato, il team cerca di tranquillizzarlo via radio. 13° giro/50 Si sono fermati Hamilton, Bottas, Leclerc e Perez: gomme hard per tutti loro. Non ha effettuato il pit-stop Verstappen: possibile autogol tattico da parte della Red Bull… 13° giro/50 La classifica parziale: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1 2 Lewis HAMILTON Mercedes+2.726 1 3 Valtteri BOTTAS ...

SkySportF1 : Formula 1, GP Arabia Saudita: la diretta live da Jeddah #SkyMotori #F1 #Formula1 #SaudiArabianGP - SkySportF1 : ?? SUPER LAVORO DI BOTTAS AL VIA (3/50 ??) ?? Che difesa di Leclerc, Sainz in rimonta LIVE ? - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 13/50 giri di #Gara #Jeddah #SaudiArabianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto… - Roby_Passarelli : RT @SkySportF1: ?? SAFETY CAR IN PISTA (14/50 ??) ?? Max s’infuria e prova il colpaccio LIVE ? - zazoomblog : F1 Gp Arabia Saudita live: la gara in diretta alle 18.30 - #Arabia #Saudita #live: #diretta #18.30 -