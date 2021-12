Joe Barone: «Vittoria Fiorentina dedicata a Commisso» che è tornato negli Usa per una polmonite (Di domenica 5 dicembre 2021) La Fiorentina ha vinto 3-2 a Bologna e si è portata al quinto posto in classifica. Al termine del match, il dg viola Joe Barone rilascia delle dichiarazioni sul presidente Commisso che in settimana è tornato negli Stati Uniti per una polmonite Questa Vittoria è dedicata a Rocco Commisso, ho parlato con lui più volte prima della partita e dopo lui ha parlato anche con Italiano e con Pradè. Lo ringraziamo, purtroppo oggi non era qui perché è dovuto tornare a New York e questa Vittoria è dedicata a lui, ai tifosi che erano qua e a tutto il nostro popolo viola. Oggi il risultato è molto positivo. Sul 3-1 abbiamo sofferto un po’ ma l’abbiamo gestita abbastanza bene. Il campionato però è ancora molto lungo. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 dicembre 2021) Laha vinto 3-2 a Bologna e si è portata al quinto posto in classifica. Al termine del match, il dg viola Joerilascia delle dichiarazioni sul presidenteche in settimana èStati Uniti per unaQuestaa Rocco, ho parlato con lui più volte prima della partita e dopo lui ha parlato anche con Italiano e con Pradè. Lo ringraziamo, purtroppo oggi non era qui perché è dovuto tornare a New York e questaa lui, ai tifosi che erano qua e a tutto il nostro popolo viola. Oggi il risultato è molto positivo. Sul 3-1 abbiamo sofferto un po’ ma l’abbiamo gestita abbastanza bene. Il campionato però è ancora molto lungo. ...

