GF Vip | Sophie e Gianmaria | ritorna la passione

(Di domenica 5 dicembre 2021) Esplode latraCodegoni eAntinolfi nella casa del Grande Fratello Vip. I due, dopo un periodo in cui si erano evitati, sono riavvicinati e ieri sera non sono mancati baci appassionati a cui hanno assistito tutti gli altri “vipponi” del reality, che hanno fatto il tifo per loro.Codegoni eAntinolfi: lasi è riaccesa. All’interno della casa del Grande Fratello Vip, dopo un mese in cui i due concorrenti del reality avevano deciso di evitarsi, c’è stato un riavvicinamento importante durante una delle ultime notti. Sotto le coperte, infatti,si è lasciata andare ad un bacio con l’imprenditore campano, che non ha mai nascosto il suo sentimento verso l’ex tronista. Ieri sera, durante la festa organizzata in casa, ...

Advertising

sfenty2 : Sophie e Clarissa esultano risata gf vip - blogtivvu : I limoni “choc” di Gianmaria e Sophie al GF Vip: la regia censura l’avvicinamento bollente – VIDEO - zazoomblog : GF VIP 6 Gianmaria e Sophie: nella notte scoppia la passione! - #Gianmaria #Sophie: #nella #notte - infoitcultura : GF Vip, bacio tra Sophie e Gianmaria: “Ancora la parte mentale non c’è” - infoitcultura : GF Vip 6, Gianmaria dimentica Sophie e scatta il bacio con Lulù | VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sophie

Maria Monsè provoca Lulù Selassiè al GF, lei sbotta/ "Per me non conti nulla" La reazione di ... Manuel Bortuzzo/ Lite con Lulù: "Il buongiorno a? Caz*i miei"Il papà di Manuel Bortuzzo prossimo concorrente de l Grande Fratello, subito! Naturalmente la mia è una provocazione bella e buona semplicemente perché il buon ...ha anche tolto il "segui" a...Notte movimentata al Grande Fratello Vip. Sabato sera la Casa più spiata d’Italia ha abbassato le luci per far salire in cattedra il ‘DJ’ Gianmaria Antinolfi che si è dilettato alla consolle fatta sba ...In Zona Beauty, le due concorrenti commentano l’appassionato bacio e pensano che tra i due ci siano buoni presupposti ...