F1 | GP Abu Dhabi 2021 | programma prossima gara | orari e tv Si decide tutto tra una settimana!

(Di domenica 5 dicembre 2021) Il 12 dicembre calerà il sipario sul Mondiale di Formula Uno. La 72ma edizione del campionato iridato sarà per sempre ricordata come quella del furibondo duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, protrattosi per l’intera stagione. Al tempo stesso, Mercedes e Red Bull si sono sfidate senza esclusione di colpi per la conquista del Mondiale costruttori. L’atto conclusivo sarà, come ormai d’abitudine, il Gran Premio di Abu. Questaè entrata in calendario nel 2009 e da allora ha sovente rappresentato la competizione finale dell’annata agonistica. Solo raramente è però risultata decisiva per qualche titolo. Nel 2010 ci fu la clamorosa beffa di Sebastian Vettel ai danni di Fernando Alonso e del compagno di squadra Mark Webber. Il tedesco sembrava destinato a recitare il ruolo di terzo incomodo nella sfida tra lo spagnolo e ...