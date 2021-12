Doppia violenza su treno e in stazione nel Varesotto. Fermati due uomini (Di domenica 5 dicembre 2021) La Squadra Mobile di Varese e la Polfer stanno indagando su due episodi di violenza sessuale messe a segno, ieri sera, dalla stessa coppia di uomini, ai danni di due giovani ragazze, a bordo di un treno della linea ferroviaria Milano-Varese e in stazione a Vedano Olona (Varese). La prima ragazza, secondo quanto accertato fino ad ora, dopo essere stata aggredita è riuscita a fuggire dal convoglio, mettendosi in salvo. La seconda invece ha subito violenza. Entrambe sono state trasportate, in stato di choc, in ospedale per medicazioni e referti. In serata arriva la svolta: due uomini sono stati arrestati inesecuzione di fermo per indiziato delitto per violenza sessuale, emesso dalla Procura di Varese. Si tratta di due giovani, un italiano e un nordafricano. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 5 dicembre 2021) La Squadra Mobile di Varese e la Polfer stanno indagando su due episodi disessuale messe a segno, ieri sera, dalla stessa coppia di, ai danni di due giovani ragazze, a bordo di undella linea ferroviaria Milano-Varese e ina Vedano Olona (Varese). La prima ragazza, secondo quanto accertato fino ad ora, dopo essere stata aggredita è riuscita a fuggire dal convoglio, mettendosi in salvo. La seconda invece ha subito. Entrambe sono state trasportate, in stato di choc, in ospedale per medicazioni e referti. In serata arriva la svolta: duesono stati arrestati inesecuzione di fermo per indiziato delitto persessuale, emesso dalla Procura di Varese. Si tratta di due giovani, un italiano e un nordafricano.

