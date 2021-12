Diretta Juventus-Genoa 2-0 | Dybala con un diagonale spiazza Sirigu e firma il raddoppio

Advertising

zazoomblog : Diretta Juventus-Genoa 1-0 Dybala dalla distanza ci prova ma non inquadra la porta - #Diretta #Juventus-Genoa… - zazoomblog : Diretta Juventus-Genoa 1-0: Dybala e de Ligt si divorano il gol del raddoppio Sirigu miracoloso - #Diretta… - zazoomblog : Diretta Juventus-Genoa 1-0: Dybala e de Ligt si divorano il gol del raddoppio Sirigu miracoloso - #Diretta… - zazoomblog : Diretta Juventus-Genoa 0-0: Allegri con Dybala-Morata Sheva con Bianchi-Ekuban - #Diretta #Juventus-Genoa #Allegri - zazoomblog : Juventus - Genoa in diretta LIVE alle ore 20:45 formazioni ufficiali: Allegri con Dybala - Morata Sheva con Bianchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Juventus

La scossa arriva più per minime distrazioni difensive della, che però non rischia grosso. In compenso riparte, lanciata dalle galoppate di Kulusevski come quella al 18' che apre la strada ...GENOA (RISULTATO LIVE 1 - 0): BIANCONERI IN PRESSIONE La ripresa inizia con Alex Sandro in campo nellaal posto di Pellegrini. Viene ammonito Cambiaso per un fallo su ...Incredibile gol di Juan Cuadrado : il colombiano della Juventus ha realizzato il vantaggio dei bianconeri sul Genoa direttamente dal calcio ...Allo Stadium la partita si sblocca dopo appena 9', con Cuadrado che segna un meraviglioso gol direttamente da calcio d'angolo. De Ligt e Morata vicini al raddoppio, ma Sirigu chiude lo specchio in ent ...