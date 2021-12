Covid oggi Piemonte, 906 contagi: bollettino 5 dicembre (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 906 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 5 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (di cui 368 dopo test antigenico) sono pari al 2,1% di 42.284 tamponi eseguiti, di cui 35.312 antigenici. Dei 906 nuovi contagi gli asintomatici sono 579 (63,9%). I ricoverati in terapia intensiva sono 36 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 440 (+21 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.933. I tamponi diagnostici finora processati sono 10.165.214 (+42.284 rispetto a ieri), di cui 2.532.918 risultati negativi. I pazienti guariti diventano complessivamente 383.317 (+422 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 906 ida coronavirus in, 52021, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (di cui 368 dopo test antigenico) sono pari al 2,1% di 42.284 tamponi eseguiti, di cui 35.312 antigenici. Dei 906 nuovigli asintomatici sono 579 (63,9%). I ricoverati in terapia intensiva sono 36 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 440 (+21 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.933. I tamponi diagnostici finora processati sono 10.165.214 (+42.284 rispetto a ieri), di cui 2.532.918 risultati negativi. I pazienti guariti diventano complessivamente 383.317 (+422 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

