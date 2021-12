Corriere Roma: Lotito si è infatuato di Sarri. Comunque vada, non lo metterà in discussione (Di domenica 5 dicembre 2021) Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sta dalla parte di Maurizio Sarri. Il Corriere Roma lo scrive chiaramente: il tecnico non è in discussione, nonostante i risultati in campo. “Comunque vada, Sarri non si discute. O, quanto meno, non lo mette sulla graticola Lotito, il quale si è infatuato di questo allenatore così diverso da lui e progetta un lungo futuro assieme. Alla faccia dei risultati, evidentemente (i biancocelesti sono al nono posto in classifica), e anche del gioco, che finora si è visto solo di rado. Molto di rado”. Ieri il presidente è stato a Formello, a colloquio con Sarri e la squadra. “Poi si è fermato a colloquio con Sarri: gli ha ribadito stima e fiducia, gli ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 dicembre 2021) Il presidente della Lazio, Claudio, sta dalla parte di Maurizio. Illo scrive chiaramente: il tecnico non è in, nonostante i risultati in campo. “non si discute. O, quanto meno, non lo mette sulla graticola, il quale si èdi questo allenatore così diverso da lui e progetta un lungo futuro assieme. Alla faccia dei risultati, evidentemente (i biancocelesti sono al nono posto in classifica), e anche del gioco, che finora si è visto solo di rado. Molto di rado”. Ieri il presidente è stato a Formello, a colloquio cone la squadra. “Poi si è fermato a colloquio con: gli ha ribadito stima e fiducia, gli ...

Advertising

Corriere : La poliziotta no vax Schilirò positiva al Covid: «Guarisco e torno a combattere» - Corriere : Omicron, ecco la prima foto della variante scattata al Bambino Gesù - napolista : Corriere Roma: #Lotito si è infatuato di #Sarri. Comunque vada, non lo metterà in discussione Ieri il presidente è… - Italia_Notizie : I romani e le mascherine all’aperto: «Sì, purché non ci richiudano in casa» - NimianeStandish : RT @Corriere: Maritozzi con la panna, da Milano a Roma e Napoli: ecco dove mangiare i più buoni -