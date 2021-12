Cina in porto Due e più idee per frenare lo shopping di Seta

Leggi su formiche

(Di domenica 5 dicembre 2021) Una banchina non è un terminal, e un terminal non è un’autorità portuale. Bisogna rispolverare il vocabolario per capire la vera portata della partita cinese per i porti italiani. I riflettori pubblici si sono riaccesi alla notizia, lanciata dal Quotidiano del Sud, di un maxi-piano di investimenti da 5 miliardi di euro di due aziende di Stato cinesi, Cosco Shipping Ports e China Merchant Port Holdings, per comprare una piattaforma per il trasdi container neldi Palermo. L’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale ha in parte raffreddato i rumors, “non è al corrente” dell’iniziativa, si legge in un comunicato. Una semi-smentita che nulla toglie alla posta in gioco. Palermo è da tempo nel mirino di Pechino come terminale ideale della Via dellacui l’Italia ha aderito due anni fa, rompendo le righe del ...