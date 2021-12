Benevento 5, che beffa a Genzano: Lukain all’ultimo istante gela i sanniti (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiÈ sfumato a pochi secondi dal termine quello che sarebbe stato un pareggio prezioso per il Benevento 5 sconfitto 4-3 sul campo dell’Ecocity Genzano con i giallorossi al terzo ko stagionale, ma sempre terzi in classifica a 18 punti. Il match si è sbloccato al 7’ quando una conclusione non irresistibile di Guedes ha trovato la deviazione in area del brasiliano Lukaian che ha fatto secco l’estremo difensore giallorosso. Al 10’ una buona iniziativa di Galletto ha messo in grande apprensione la difesa dei laziali con la palla che ha sfiorato il palo, ma al 15’ è arrivato il raddoppio dell’Ecocity ancora ad opera di Lukaian con una dinamica molto simile alla rete precedente. Nel finale di frazione Volonnino ha prima sfiorato il 2-1 e sull’azione successiva ci è voluto un miracolo di Matheus per respingere un tiro velenoso di Suazo, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiÈ sfumato a pochi secondi dal termine quello che sarebbe stato un pareggio prezioso per il5 sconfitto 4-3 sul campo dell’Ecocitycon i giallorossi al terzo ko stagionale, ma sempre terzi in classifica a 18 punti. Il match si è sbloccato al 7’ quando una conclusione non irresistibile di Guedes ha trovato la deviazione in area del brasiliano Lukaian che ha fatto secco l’estremo difensore giallorosso. Al 10’ una buona iniziativa di Galletto ha messo in grande apprensione la difesa dei laziali con la palla che ha sfiorato il palo, ma al 15’ è arrivato il raddoppio dell’Ecocity ancora ad opera di Lukaian con una dinamica molto simile alla rete precedente. Nel finale di frazione Volonnino ha prima sfiorato il 2-1 e sull’azione successiva ci è voluto un miracolo di Matheus per respingere un tiro velenoso di Suazo, ...

