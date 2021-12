Basket | Stevan Jelovac morto dopo l’ictus che l’aveva colpito a novembre | aveva 32 anni

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il 14, sulla via del rientro con la maglia dell’AEK Atenequalche problema fisico di troppo (lesione a un ginocchio), si è accasciato al suolo mentre era con i compagni. Il trasporto in ospedale ha determinato la motivazione: ictus. Trasportato a Novi Sad, non è più riuscito a riprendersi. E oggi è, a soli 32. L’Italia ricorda bene il giocatore, nella sua stagione a Caserta, quella 2012-2013 in cui convinse a tal punto da ricevere la chiamata del Lietuvos Rytas, al tempo in Eurolega. Chiuse a 13.7 punti e 8 rimbalzi di media, risultando uno dei migliori della squadra bianconera in Serie A. Cresciuto a Mizura, è stato alla Stella Rossa per poi volare ad Antalya prima di Caserta. I suoipiù lunghi li ha vissuti a Saragozza, ...