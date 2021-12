Amici di Maria De Filippi, il dramma del cantante: “In coma, ecco cosa ho visto” (Di domenica 5 dicembre 2021) Fa commuovere Aka7even, nome d'arte di Luca Marzano. L'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è stato ospite di Verissimo. Il cantante, davanti a Silvia Toffanin, ha voluto raccontare un dramma personale. "A sette anni ho avuto un'encefalite e sono stato in coma per sette giorni - ha spiegato davanti alle telecamere di Canale 5, lasciando interdetta anche la conduttrice -. Per i medici non c'era più niente da fare". Poi però qualcosa è successo, Aka7even ha ammesso di aver avvertito una presenza: "Ho visto i miei nonni che non avevo mai visto prima e li ho visti con gli stessi vestiti che avevano prima di morire". Una storia drammatica, quella raccontata dall'artista, finita nel migliore dei modi: ... Leggi su howtodofor (Di domenica 5 dicembre 2021) Fa commuovere Aka7even, nome d'arte di Luca Marzano. L'ex concorrente didiDeè stato ospite di Verissimo. Il, davanti a Silvia Toffanin, ha voluto raccontare unpersonale. "A sette anni ho avuto un'encefalite e sono stato inper sette giorni - ha spiegato davanti alle telecamere di Canale 5, lasciando interdetta anche la conduttrice -. Per i medici non c'era più niente da fare". Poi però qualè successo, Aka7even ha ammesso di aver avvertito una presenza: "Hoi miei nonni che non avevo maiprima e li ho visti con gli stessi vestiti che avevano prima di morire". Una storiatica, quella raccontata dall'artista, finita nel migliore dei modi: ...

