Variante Omicron, Pregliasco: “Non sappiamo se buca vaccino, per questo terza dose” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Ad ora, da quello che emerge, la Variante Omicron sembrerebbe più contagiosa, ma con casi più lievi. Non sappiamo ancora in via definitiva se possa schivare il vaccino, ma qualora dovesse farlo non sarebbe comunque in forma completa, ecco perché è necessario fare la terza dose”. A dirlo, ai microfoni di iNews24, è il direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco. I dati, ha sottolineato, “necessitano ancora di un po’ di tempo per arrivare a una conclusione, diciamo che ci vorrà ancora una settimana per aver un quadro più completo”. Pregliasco ha poi spiegato: “Siamo ancora nella fase di risalita della curva. Sarà necessario vaccinarsi, fare il richiamo e mantenere sempre alta l‘attenzione. Spero davvero ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) “Ad ora, da quello che emerge, lasembrerebbe più contagiosa, ma con casi più lievi. Nonancora in via definitiva se possa schivare il, ma qualora dovesse farlo non sarebbe comunque in forma completa, ecco perché è necessario fare la”. A dirlo, ai microfoni di iNews24, è il direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, Fabrizio. I dati, ha sottolineato, “necessitano ancora di un po’ di tempo per arrivare a una conclusione, diciamo che ci vorrà ancora una settimana per aver un quadro più completo”.ha poi spiegato: “Siamo ancora nella fase di risalita della curva. Sarà necessario vaccinarsi, fare il richiamo e mantenere sempre alta l‘attenzione. Spero davvero ...

Advertising

Corriere : Covid, Crisanti: «Con la variante Omicron non c’è scampo per i non vaccinati» - fattoquotidiano : Variante Omicron, primo caso in Veneto: è un 40enne rientrato dal Sudafrica, ha sintomi lievi. Positivi al Covid an… - Agenzia_Ansa : Sequenziata la variante Omicron in Veneto. è un 40enne e sta bene. Positivi anche i suoi familiari #ANSA - swissinfo_it : In Europa i Paesi con un tasso più alto di individui completamente vaccinati sono quelli dove si sono registrati me… - anarcomico : RT @lercionotizie: #ultimora Calabria. Con variante Omicron arriva l'obbligo di indossare la mascherina anche nelle sale operatorie https:/… -