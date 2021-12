Variante Omicron, 167 casi in 17 Paesi europei: i dati di oggi (Di sabato 4 dicembre 2021) Variante Omicron del Covid in Europa, altri 58 casi positivi nei Paesi Ue e dello spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), per un totale di 167 casi finora, in 17 Stati. Lo comunica l’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. In Italia i casi rilevati risultano ancora 9; il Portogallo, che conserva forti legami con Angola e Mozambico, ex colonie, è quello che ne registra di più, 34. Il Lussemburgo riporta il suo primo caso, mentre altri casi “probabili” di Omicron sono sotto esame in diversi Paesi. La maggioranza dei positivi alla Variante scoperta in Sudafrica ha viaggiato nel Continente, fatta eccezione per i contagi sequenziati in Belgio, Germania, Spagna. Tutti i ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021)del Covid in Europa, altri 58positivi neiUe e dello spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), per un totale di 167finora, in 17 Stati. Lo comunica l’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. In Italia irilevati risultano ancora 9; il Portogallo, che conserva forti legami con Angola e Mozambico, ex colonie, è quello che ne registra di più, 34. Il Lussemburgo riporta il suo primo caso, mentre altri“probabili” disono sotto esame in diversi. La maggioranza dei positivi allascoperta in Sudafrica ha viaggiato nel Continente, fatta eccezione per i contagi sequenziati in Belgio, Germania, Spagna. Tutti i ...

