Una Vita, anticipazioni spagnole: Felicia muore, è stata Soledad? (Di sabato 4 dicembre 2021) Un grande e fitto mistero animerà le prossime puntate di Una Vita, come annunciano le anticipazioni spagnole. Felicia Pasamar, infatti, morirà improvvisamente lontano da Acacias e Marcos vorrà vederci chiaro. Il Bacigalupe, infatti, dopo aver finalmente convolato a nozze con l'ex ristoratrice, dovrà assentarsi per sbrigare degli affari in Messico e la consorte deciderà di recarsi a Santander. Dopo un piccolo salto temporale, Marcos tornerà ad Acacias dove verrà avvicinato da Liberto e Ramon che gli faranno le condoglianze per la morte improvvisa di Felicia. In seguito, l'uomo parlerà dell'accaduto con la figlia Anabel che lo ragguaglierà sul triste evento. La giovane spiegherà al padre di aver appreso della dipartita della Pasamar attraverso una telefonata da parte del sindaco di Santander. Anabel, ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 4 dicembre 2021) Un grande e fitto mistero animerà le prossime puntate di Una, come annunciano lePasamar, infatti, morirà improvvisamente lontano da Acacias e Marcos vorrà vederci chiaro. Il Bacigalupe, infatti, dopo aver finalmente convolato a nozze con l'ex ristoratrice, dovrà assentarsi per sbrigare degli affari in Messico e la consorte deciderà di recarsi a Santander. Dopo un piccolo salto temporale, Marcos tornerà ad Acacias dove verrà avvicinato da Liberto e Ramon che gli faranno le condoglianze per la morte improvvisa di. In seguito, l'uomo parlerà dell'accaduto con la figlia Anabel che lo ragguaglierà sul triste evento. La giovane spiegherà al padre di aver appreso della dipartita della Pasamar attraverso una telefonata da parte del sindaco di Santander. Anabel, ...

