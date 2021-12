Tim | rimborso da 180€ per alcuni clienti | chi riguarda

(Di sabato 4 dicembre 2021) Se avete sottoscritto un contratto con TIM per un abbonamento mobile c’è un caso in cui potete richiedere un. Ogni volta che scegliete il vostro operatore mobile sottoscrivete e firmate delle Condizioni di Utilizzo. Per la maggior parte si tratta di clausole ovvie ma che andrebbero lette, soprattutto se potete chiedere un. TIM L'articolo proviene da Consumatore.com.

... scaduti i quali si può decidere di continuare con il piano o richiedere ildi tutte le ... La tariffa è disponibile per chi arriva da: WindTre Very Mobile VodafoneDevi solo continuare nella lettura di questa guida e scoprire come chiedereper guasti, disservizi o altre problematiche su linea fissa o mobile seguendo le indicazioni che trovi di ...I vecchi clienti Tim hanno diritto al rimborso per le tariffe a 28 giorni, anche a distanza di anni. A stabilirlo è una sentenza del Tribunale di Milano, dopo una denuncia del Movimento Consumatori. È ...Il 15 Febbraio 2022 cessa di esistere l'offerta riservata ai clienti TIM per sorvegliare e proteggere la propria abitazione da remoto tramite l'App Io ...