Tiago Pinto: "Non ci aspettavamo sette sconfitte, ma fiducia in Mourinho" (Di sabato 4 dicembre 2021) ROMA - La Roma crolla anche contro l'Inter. Quarta sconfitta in un big match, questa volta contro i nerazzurri di Simone Inzaghi che hanno battuto la Roma 3 - 0 con i gol nel primo tempo di Calhanoglu ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 dicembre 2021) ROMA - La Roma crolla anche contro l'Inter. Quarta sconfitta in un big match, questa volta contro i nerazzurri di Simone Inzaghi che hanno battuto la Roma 3 - 0 con i gol nel primo tempo di Calhanoglu ...

