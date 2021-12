Serie A, sedicesima giornata: programma, sfide, classifica e diretta tv (Di sabato 4 dicembre 2021) Torna immediatamente in campo la Serie A che manda in campo la sedicesima giornata del campionato di massima Serie. Aprono Milan-Salernitana ed i due big-match Roma-Inter e Napoli-Atalanta in un sabato ricchissimo di emozioni che profuma di altissima classifica. Il lunch-match della domenica offre il derby degli Appennini tra Bologna e Fiorentina, mentre alle ore 15 di scena Spezia-Sassuolo e Venezia-Hellas Verona. Alle 18:00 e alle 20:45 di scena le due genovesi: la Sampdoria ospita la Lazio, il Genoa va allo Stadium contro la Juventus. Lunedì chiuderanno questa giornata le sfide tra Empoli-Udinese e Cagliari-Torino. Serie A, sedicesima giornata: ecco tutte le sfide e le dirette tv Ecco tutto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Torna immediatamente in campo laA che manda in campo ladel campionato di massima. Aprono Milan-Salernitana ed i due big-match Roma-Inter e Napoli-Atalanta in un sabato ricchissimo di emozioni che profuma di altissima. Il lunch-match della domenica offre il derby degli Appennini tra Bologna e Fiorentina, mentre alle ore 15 di scena Spezia-Sassuolo e Venezia-Hellas Verona. Alle 18:00 e alle 20:45 di scena le due genovesi: la Sampdoria ospita la Lazio, il Genoa va allo Stadium contro la Juventus. Lunedì chiuderanno questaletra Empoli-Udinese e Cagliari-Torino.A,: ecco tutte lee le dirette tv Ecco tutto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Serie B: Perugia e Vicenza ricordano Paolo Rossi allo stadio Curi #ANSA - sportli26181512 : Diretta #Napoli-#Atalanta ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming: Per la sedicesima gio… - sportface2016 : #SerieA 2021/2022, sedicesima giornata: il programma e tutti i telecronisti Dazn e Sky - ilmilanesenews : Roma Inter è il big match della sedicesima giornata di Serie A: ecco dove vederla in diretta tv e streaming e quali… - MondoSportivoIT : Fantacalcio Serie A 2021/22: i consigli su chi schierare e chi evitare nella 16/a giornata -