Sci di fondo | a Schilpario due tappe di Coppa Italia e i Campionati Italiani Giovanili Sprint

Schilpario. Il 2022 ha in serbo un inizio scoppiettante per Schilpario. La località scalvina sarà nuovamente sede di tappa della Coppa Italia Gamma di sci di fondo confermando così il legame che unisce il territorio bergamasco e la disciplina invernale. Il comprensorio che ha dato i natali a campioni del calibro di Giulio Capitanio e Fabio Maj ospiterà infatti la sesta e la nona prova della competizione tricolore, raddoppiando così il programma proposto lo scorso marzo. Ad aprire le danze saranno gli specialisti delle gare più brevi che nella mattinata di sabato 8 gennaio si sfideranno in una Sprint in tecnica libera a cui seguirà il giorno successivo una dieci chilometri femminile e una quindici maschile in skating. Un appuntamento importante per coloro che vorranno puntare ai Giochi ...

