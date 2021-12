Sbrisolona VS Fregolotta | la disfida è servita

Leggi su linkiesta

(Di sabato 4 dicembre 2021) Per fare la vera carbonara serve il guanciale o la pancetta? Che differenza c’è tra la crema catalana e la creme brûlée? Per la pizza fatta in casa è meglio usare la Farina 0 o la 00? I dilemmi in cucina, come nella vita, sono all’ordine del giorno. Ce ne sono alcuni più comuni, come quelli appena citati, altri più territoriali, legati all’incredibile varietà enogastronomica del nostro Paese. Potrà capitare allora, varcando il confine tra Lombardia e Veneto, di essere assaliti da un nuovo quesito esistenziale.sono due termini molto simili usati per indicare lo stesso dolce? E se così non fosse, quale delle due torte è nata per prima? Che differenza c’è tra le due preparazioni? Per non assecondare l’eterna lotta dei campanilismi a tavola e togliervi almeno questo dubbio, abbiamo fatto qualche ricerca per voi. La ...