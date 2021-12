Roma-Inter, Chiariello: “Io non capisco certe cose” (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma-Inter, Umberto Chiariello commenta lo scontro tra la squadra di Simone Inzaghi e Josè Mourinho. I nerazzurri al primo tempo sono in vantaggio per 3-0 sulla squadra, praticamente in poco più di trenta minuti l’Inter ha chiuso la pratica con la Roma. Uno dei gol è arrivato per un posizionamento non proprio eccellente di Rui Patricio. Su Roma-Inter, ecco il commento di Umberto Chiariello: “Io davvero il calcio di oggi non lo capisco.Rui Patricio come e peggio di Ospina si fa fregare da calcio d’angolo.Ma perché l’uomo sul palo non si mette più? Mi pare una fesseria clamorosa specie se chi calcia tira a rientrare e non ad uscire“. Se la vittoria dell’Inter dovesse essere confermata, allora sarebbe un duro colpo per il ... Leggi su napolipiu (Di sabato 4 dicembre 2021), Umbertocommenta lo scontro tra la squadra di Simone Inzaghi e Josè Mourinho. I nerazzurri al primo tempo sono in vantaggio per 3-0 sulla squadra, praticamente in poco più di trenta minuti l’ha chiuso la pratica con la. Uno dei gol è arrivato per un posizionamento non proprio eccellente di Rui Patricio. Su, ecco il commento di Umberto: “Io davvero il calcio di oggi non lo.Rui Patricio come e peggio di Ospina si fa fregare da calcio d’angolo.Ma perché l’uomo sul palo non si mette più? Mi pare una fesseria clamorosa specie se chi calcia tira a rientrare e non ad uscire“. Se la vittoria dell’dovesse essere confermata, allora sarebbe un duro colpo per il ...

