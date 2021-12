Quando Sarri dimenticò Duvan Zapata in albergo (Di sabato 4 dicembre 2021) L’amore mai del tutto sbocciato tra Duvan Zapata e il Napoli in un retroscena raccontato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Siamo nell’estate del 2017 e Zapata, rientrato dal prestito biennale all’Udinese, inizia regolarmente il ritiro di Dimaro agli ordini di Sarri. Neanche l’addio imminente (forse inaspettato?) di Gonzalo Higuain avrebbe cambiato i piani: il colombiano, pescato da Benitez Quando giocava all’Estudiantes, è completamente fuori dal progetto dell’allenatore toscano. Tanto che, in quel ritiro – l’ultimo con il Napoli – Duvan Zapata, prima di un allenamento, viene dimenticato in albergo. Nemmeno il prestito biennale all’Udinese aveva sortito l’effetto desiderato, con l’attaccante colombiano fuori dai piani anche di Maurizio ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 dicembre 2021) L’amore mai del tutto sbocciato trae il Napoli in un retroscena raccontato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Siamo nell’estate del 2017 e, rientrato dal prestito biennale all’Udinese, inizia regolarmente il ritiro di Dimaro agli ordini di. Neanche l’addio imminente (forse inaspettato?) di Gonzalo Higuain avrebbe cambiato i piani: il colombiano, pescato da Benitezgiocava all’Estudiantes, è completamente fuori dal progetto dell’allenatore toscano. Tanto che, in quel ritiro – l’ultimo con il Napoli –, prima di un allenamento, viene dimenticato in. Nemmeno il prestito biennale all’Udinese aveva sortito l’effetto desiderato, con l’attaccante colombiano fuori dai piani anche di Maurizio ...

Advertising

pisto_gol : In Inghilterra, #PepGuardiola tuona contro il calendario: “Non potete neanche immaginare come sia difficile per i… - CB_Ignoranza : Sarri, vuoi farla ingelosirla? Va bene, fallo. Vuoi andare al Chelsea? Va bene, fallo pure. Vuoi andarla alla Juve?… - cn1926it : Amarcord #NapoliAtalanta, quando #Zielinski e #Mertens s’inventarono due magie - LSospeso : RT @Riccardofuffol2: @CucchiRiccardo Sarri si giudicherà quando avrà una rosa lunga e omogenea (come livello tra tit e riserve) come Atalan… - ___westmoreland : @RenzoGiannanto1 @Solo_La_Lazio @giuliocardone69 @Enrico1306 @MicaMonterosso Delusi da chi parla di Sarri quando si… -