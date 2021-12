Per avere il super green pass devo fare la terza dose a 5 mesi dalla seconda? Le regole (Di sabato 4 dicembre 2021) Prima del decreto approvato il 24 novembre il green pass aveva una durata di 12 mesi. Con le nuove regole scende a 9, ma dopo il quinto mese dalla seconda dose si deve fare il richiamo: se non lo faccio subito, quindi, il green pass scade prima? Le risposte Leggi su corriere (Di sabato 4 dicembre 2021) Prima del decreto approvato il 24 novembre ilaveva una durata di 12. Con le nuovescende a 9, ma dopo il quinto mesesi deveil richiamo: se non lo faccio subito, quindi, ilscade prima? Le risposte

Advertising

elio_vito : Protestano per il caro-bollette, si vantano di avere voluto Draghi al governo, dicono che lo vorrebbero per sempre,… - reportrai3 : Chiesto il processo per 14 tra giornalisti e politici: “Diffamarono il giudice Esposito” per avere condannato Berlu… - Palazzo_Chigi : Conferenza #Famiglia, Draghi: La famiglia è un bene collettivo, essenziale per la crescita individuale e della soci… - Frances13758250 : RT @soyEsauritaa: vorrei avere un fidanzato,anche per andare al centro commerciale ed entrare insieme nei negozi per provare la roba. - SollazzoRosa : RT @jo19N26: Io che ho la mia squadra stampata nel culo, e che quindi credo poco alle pompate da scudetto da gente che non sa cosa guarda,… -