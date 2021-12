Ottavio Bianchi | “Il Napoli è da scudetto ma l’Atalanta è una degna sfidante”

(Di sabato 4 dicembre 2021) È l’unico bresciano-bergamasco (e già questa potrebbe essere un’anomalia) ad aver vinto unocol, non con Milan (dove ha giocato) o Inter (che ha allenato). Certo, lui aveva il monumento Maradona, ma anche ildi oggi è un serio pretendente allo. Eppure tra le possibili candidate tanti, non solo tifosi, vedono ancheche oggi, sabato, sarà in campo al ‘Maradona’, a sfidare la capolista. E allora chi, se non, può dire se davvero è lecito parlare di partita per lo? “Perché no?si è calata meritatamente in questo ruolo, sono anni ormai che naviga nelle zone alte della classifica. E quindi è giusto che sia considerata tra le candidate a vincere il titolo: era una ...

Ne è convinto l'ex allenatore Ottavio Bianchi che alla guida del Napoli conquistò il primo scudetto insieme a Diego Armando Maradona e adesso lo vede 'grande favorito' per riportare il tricolore in ...E allora chi, se non Ottavio Bianchi, può dire se davvero è lecito parlare di partita per lo scudetto? "Perché no? L'Atalanta si è calata meritatamente in questo ruolo, sono anni ormai che naviga ...