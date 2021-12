No Green Pass, manifestazioni in programma oggi a Milano, Bologna, Genova, Firenze e altre città: orari e luoghi delle proteste (Di sabato 4 dicembre 2021) No Green Pass. Un sabato di proteste diffuse a macchia in tutta Italia, quello che si prospetta per la giornata di oggi, sabato 4 dicembre. E a protestare, per l’ennesima settimana consecutiva, sono i No Vax, schierati contro il vaccino, la certificazione verde e il Governo. Ritornano dunque gli slogan e i cortei che sfileranno nelle principali città della nostra Penisola e che si protrarranno per ore, sebbene i partecipanti non dovrebbero essere molti. Poche centinaia per ognuno dei poli presi in considerazione. Ma vediamo nello specifico le città dove sono previste le manifestazioni nella giornata di oggi. No Green Pass a Milano Proprio nelle ultime ore, stando a quanto appreso, in Questura è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021) No. Un sabato didiffuse a macchia in tutta Italia, quello che si prospetta per la giornata di, sabato 4 dicembre. E a protestare, per l’ennesima settimana consecutiva, sono i No Vax, schierati contro il vaccino, la certificazione verde e il Governo. Ritornano dunque gli slogan e i cortei che sfileranno nelle principalidella nostra Penisola e che si protrarranno per ore, sebbene i partecipanti non dovrebbero essere molti. Poche centinaia per ognuno dei poli presi in considerazione. Ma vediamo nello specifico ledove sono previste lenella giornata di. NoProprio nelle ultime ore, stando a quanto appreso, in Questura è ...

