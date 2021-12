Nascondono 232 tarantole in valigia e non solo | due arresti nell’aeroporto di Bogotà -VIDEO

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 4 dicembre 2021) Le autorità colombiane hanno requisito centinaia di ragni selvatici e altri insetti, impedendone il contrabbando illegale verso l’Europa. Secondo le dichiarazioni delle autorità ambientali diEl Dorado, il principale della capitale, sono stati confiscati almeno 232, 67 scarafaggi, 9 uova di ragno e uno scorpione con sette piccoli scorpioncini. Per quanto riguarda i contrabbandieri, si tratta di due cittadini tedeschi; dopo aver confiscato gli insetti in loro possesso i due sono stati arrestati in aeroporto questo giovedì. Gli animali erano stipati in contenitori di plastica, nascosti dentro una. I colpevoli hanno provato a difendersi dichiarando che stessero trasportando quel carico per “motivi accademici”. Secondo il report condotto da ‘The Indipendent’, le ...