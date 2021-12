Napoli, Spalletti convoca 19 giocatori per l’Atalanta: la scelta su Insigne e Ruiz (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli di Luciano Spalletti è impegnato questa sera contro l’Atalanta allo stadio Maradona, nel big match della 16esima giornata di campionato. La formazione azzurra è prima nella classifica di Serie A con un punto di vantaggio sul Milan secondo, viene dal pareggio esterno contro il Sassuolo e cerca la vittoria contro i bergamaschi per consolidare il primato. Spalletti ha convocato 19 giocatori per la sfida. Out Fabian Ruiz e Insigne, oltre a Koulibaly, Anguissa, Manolas e Osimhen. Gian Piero Gasperini ha convocato 23 giocatori: assenti i soliti noti Lovato e Gosens, per il resto tutti a disposizione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Lucianoè impegnato questa sera controallo stadio Maradona, nel big match della 16esima giornata di campionato. La formazione azzurra è prima nella classifica di Serie A con un punto di vantaggio sul Milan secondo, viene dal pareggio esterno contro il Sassuolo e cerca la vittoria contro i bergamaschi per consolidare il primato.hato 19per la sfida. Out Fabian, oltre a Koulibaly, Anguissa, Manolas e Osimhen. Gian Piero Gasperini hato 23: assenti i soliti noti Lovato e Gosens, per il resto tutti a disposizione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

