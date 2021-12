Meteo, le previsioni in Campania di sabato 4 dicembre 2021 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, sabato 4 dicembre 2021. Avellino – Un sabato sereno quello atteso sul territorio irpino, con poche nubi e nessuna precipitazione. Vento da Libeccio con intensità di 17 km/h. Raffiche fino a 42 km/h. Temperatura minima di 2 °C e massima di 9 °C. Benevento – Giornata dal cielo poco nuvoloso o velato. Non sono previste precipitazioni, se non lievi in tarda serata. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud-Ovest con intensità di 17 km/h. Possibili raffiche fino a 42 km/h. Temperature: 4°C la minima e 11°C la massima. Caserta – Mattinata all’insegna del sole e del cielo sereno, mentre un peggioramento è atteso a partire dal pomeriggio quando si vedranno le prime nubi. Nella ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,. Avellino – Unsereno quello atteso sul territorio irpino, con poche nubi e nessuna precipitazione. Vento da Libeccio con intensità di 17 km/h. Raffiche fino a 42 km/h. Temperatura minima di 2 °C e massima di 9 °C. Benevento – Giornata dal cielo poco nuvoloso o velato. Non sono previste precipitazioni, se non lievi in tarda serata. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud-Ovest con intensità di 17 km/h. Possibili raffiche fino a 42 km/h. Temperature: 4°C la minima e 11°C la massima. Caserta – Mattinata all’insegna del sole e del cielo sereno, mentre un peggioramento è atteso a partire dal pomeriggio quando si vedranno le prime nubi. Nella ...

