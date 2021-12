Maxi risarcimento da 400 milioni per la Biles e le ginnaste abusate da Nassar (Di sabato 4 dicembre 2021) Un mega risarcimento per compensare gli abusi perpetrati da Larry Nassar, il medico - orco collaboratore della federazione americana di ginnastica per 18 anni, ma anche responsabile medico del ... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 dicembre 2021) Un megaper compensare gli abusi perpetrati da Larry, il medico - orco collaboratore della federazione americana di ginnastica per 18 anni, ma anche responsabile medico del ...

Maxi furto di gioielli a Latisana, ladro incastrato dal Dna La sentenza del tribunale di Udine. È di tre anni e otto mesi di reclusione più un risarcimento da 130 mila euro per un 37 anni, che ha rubato in due appartamenti di Latisana. Questa la sentenza emessa nei giorni scorsi dal giudice monocratico Giulia Pussini, che ha stabilito una ...

En.Cor, ieri l'udienza A giorni la sentenza sul maxi-risarcimento Gazzetta di Reggio Maxi-risarcimento per incendi a Sonoma La Pacific Gas Electric deve pagare 125 milioni di dollari per il suo ruolo nel maxi-incendio del 2019 nella contea californiana di Sonoma, nota per la sua produzione vinicola, che ha bruciato ...

En.Cor, ieri l’udienza A giorni la sentenza sul maxi-risarcimento correggio. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per conoscere la sentenza sul caso En.Cor, ovvero il pronunciamento del tribunale di Reggio Emilia sulla sospensiva dell’efficacia esecutiva della ...

