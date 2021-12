LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: Verstappen rischia una penalità per sostituzione del cambio. Il parere di Marko (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI Arabia Saudita 2021 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE HELMUT Marko SULLA sostituzione DEL cambio DI Verstappen: “NO A RISCHI INUTILI” REPRIMENDA PER HAMILTON E MULTA ALLA MERCEDES: COSA E’ SUCCESSO CON MAZEPIN LEWIS HAMILTON NON SANZIONATO PER LA DOPPIA BANDIERA GIALLA: LA CAUSA CARLOS SAINZ: “PICCOLO ERRORE, GRANDI CONSEGUENZE” CHARLES LECLERC: “MESSO INSIEME UN BUON GIRO” 19.13 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani alle 18.30 per la gara. Un saluto sportivo. 19.10 Si prospetta domani una gara molto avvincente, con la Mercedes che partirà favorita non solo perché Hamilton e Bottas monopolizzano la prima fila, ma anche per il passo mostrato ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI2021 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE HELMUTSULLADELDI: “NO A RISCHI INUTILI” REPRIMENDA PER HAMILTON E MULTA ALLA MERCEDES: COSA E’ SUCCESSO CON MAZEPIN LEWIS HAMILTON NON SANZIONATO PER LA DOPPIA BANDIERA GIALLA: LA CAUSA CARLOS SAINZ: “PICCOLO ERRORE, GRANDI CONSEGUENZE” CHARLES LECLERC: “MESSO INSIEME UN BUON GIRO” 19.13 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani alle 18.30 per la gara. Un saluto sportivo. 19.10 Si prospetta domani una gara molto avvincente, con la Mercedes che partirà favorita non solo perché Hamilton e Bottas monopolizzano la prima fila, ma anche per il passo mostrato ...

