Iva Zanicchi in Ospedale: le sue condizioni (Di sabato 4 dicembre 2021) Infortunio per Iva Zanicchi. La cantante, che da poco ha compiuto 81 anni, è scivolata e ha sbattuto il piede, come ha raccontato lei stessa ai suoi fa in un video pubblicato su Instagram. Al momento ha una fasciatura, ma i medici le hanno confermato che si tratta solamente di una brutta distorsione, nessuna frattura. Il video di Iva Zanicchi con la fasciatura al piede - Su Instagram, la cantante si mostra ai fan con una fasciatura al piede, mentre è distesa sul lettino di uno studio medico, e racconta cosa è successo: "Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male". Nel video Iva Zanicchi, che da poco è stata conduttrice e performer di uno show tutto suo (D'Iva), spiega che il piede "fa un pò male" e si preoccupa che possa essere rotto. L'infermiere la tranquillizza

