Il salvataggio pubblico dell’Istituto per la previdenza dei giornalisti, 2,5 miliardi per tutelare le super pensioni di un’ élite (Di sabato 4 dicembre 2021) In vent’anni nessuno si è accorto di nulla. Eppure i segnali del dissesto dell’Inpgi, la Cassa previdenziale dei giornalisti italiani, erano sotto gli occhi di tutti. Lo ha spiegato senza mezzi termini Giuseppe Pisauro, presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, in audizione lo scorso 23 novembre. Così il salvataggio dell’ente per mano dell’Inps, previsto nella manovra del governo Draghi, è un regalo fatto ad una élite di influenti giornalisti professionisti contrattualizzati, fra cui molti politici. Non anche dei liberi professionisti e dei collaboratori precari. Premia una gestione poco oculata e va anche a danno delle casse pubbliche per almeno 2,5 miliardi, rappresentando un “pericoloso precedente”. “Fatto a queste condizioni, il salvataggio a carico del bilancio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) In vent’anni nessuno si è accorto di nulla. Eppure i segnali del dissesto dell’Inpgi, la Cassa previdenziale deiitaliani, erano sotto gli occhi di tutti. Lo ha spiegato senza mezzi termini Giuseppe Pisauro, presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, in audizione lo scorso 23 novembre. Così ildell’ente per mano dell’Inps, previsto nella manovra del governo Draghi, è un regalo fatto ad unadi influentiprofessionisti contrattualizzati, fra cui molti politici. Non anche dei liberi professionisti e dei collaboratori precari. Premia una gestione poco oculata e va anche a danno delle casse pubbliche per almeno 2,5, rappresentando un “pericoloso precedente”. “Fatto a queste condizioni, ila carico del bilancio ...

Advertising

GiDiFenza : RT @fattoquotidiano: Il salvataggio pubblico dell’Istituto per la previdenza dei giornalisti, 2,5 miliardi per tutelare le super pensioni d… - fattoquotidiano : Il salvataggio pubblico dell’Istituto per la previdenza dei giornalisti, 2,5 miliardi per tutelare le super pension… - ciao1414 : RT @Betty36174919: @Ludovic60831176 Se ti sorprendi di leggere dissensi per il salvataggio di Manila, su Instagram è ancora più evidente ch… - axell_leone : RT @Betty36174919: @Ludovic60831176 Se ti sorprendi di leggere dissensi per il salvataggio di Manila, su Instagram è ancora più evidente ch… - Betty36174919 : @Ludovic60831176 Se ti sorprendi di leggere dissensi per il salvataggio di Manila, su Instagram è ancora più eviden… -

Ultime Notizie dalla rete : salvataggio pubblico Chorus - Recensione Strano ma vero, negli ultimi due mesi Chorus si è mostrato al pubblico più di quanto non abbia ... gare di velocità contro altri piloti, missioni di salvataggio e recupero di carichi preziosi, ...

Macedonia del nord, a corto di energia Un salvataggio e nessun responsabile Le autorità hanno annunciato lo stato di crisi energetica, ...la sopravvivenza delle società energetiche attraverso trasferimenti di denaro dal bilancio pubblico, ...

Il salvataggio pubblico dell’Istituto per la previdenza dei giornalisti, 2,5 miliardi per tutelare le… Il Fatto Quotidiano Vos Thalassa, il salvataggio diventa un caso. Toninelli «No deroghe a legalità» Si infittisce il caso della nave Vos Thalassa, che ha recuperato 67 migranti in procinto di naufragare in acque libiche. Il gruppo è stato poi fatto trasbordare sulla nave Diciotti, della Guardia cost ...

Il fondo «salva aziende» pubblico rilancia Corneliani, Canepa e Sicamb: come funziona Il fondo di salvaguardia del Mise è entrato nel capitale di tre aziende storiche e si prepara e entrare in altre quattro realtà italiane. Il ministro Giorgetti: «Impegno concreto per aiutare a far usc ...

Strano ma vero, negli ultimi due mesi Chorus si è mostrato alpiù di quanto non abbia ... gare di velocità contro altri piloti, missioni die recupero di carichi preziosi, ...Une nessun responsabile Le autorità hanno annunciato lo stato di crisi energetica, ...la sopravvivenza delle società energetiche attraverso trasferimenti di denaro dal bilancio, ...Si infittisce il caso della nave Vos Thalassa, che ha recuperato 67 migranti in procinto di naufragare in acque libiche. Il gruppo è stato poi fatto trasbordare sulla nave Diciotti, della Guardia cost ...Il fondo di salvaguardia del Mise è entrato nel capitale di tre aziende storiche e si prepara e entrare in altre quattro realtà italiane. Il ministro Giorgetti: «Impegno concreto per aiutare a far usc ...