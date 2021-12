Gasperini dopo la vittoria dell’Atalanta a Napoli: ”Questi ragazzi nella testa sono più forti in tutto” (Di domenica 5 dicembre 2021) Gasperini: “Possiamo migliorare sotto l’aspetto tecnico. Il nostro obiettivo è arrivare in Champions League” Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro il Napoli. Queste le sue parole: LA FORTUNA DI Gasperini E’ DI AVERE … “Ho la fortuna di avere come dirigenti e proprietà una famiglia composta da più persone che hanno rispetto nei confronti di tutti e con regole di comportamento condivise e su questo basiamo il rapporto. -afferma Gasperini -L’aspetto tecnico viene dopo, prima vengono gli atteggiamenti e quello che cerchiamo di rappresentare per i nostri tifosi. Lì non possiamo sbagliare mai, il campo diventa secondario a questo. UN ALTRO RINNOVO PER ... Leggi su retecalcio (Di domenica 5 dicembre 2021): “Possiamo migliorare sotto l’aspetto tecnico. Il nostro obiettivo è arrivare in Champions League” Gian Piero, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZNlacontro il. Queste le sue parole: LA FORTUNA DIE’ DI AVERE … “Ho la fortuna di avere come dirigenti e proprietà una famiglia composta da più persone che hanno rispetto nei confronti di tutti e con regole di comportamento condivise e su questo basiamo il rapporto. -afferma-L’aspetto tecnico viene, prima vengono gli atteggiamenti e quello che cerchiamo di rappresentare per i nostri tifosi. Lì non possiamo sbagliare mai, il campo diventa secondario a questo. UN ALTRO RINNOVO PER ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : ??? #Atalanta, che festa per #Gasperini: il tecnico esulta con i tifosi al ritorno a Zingonia dopo la vittoria sulla… - nonsoloprotesta : @luckide @Atalanta_BC @Plus500 Ah si? Per quello che al 46°/47° dopo il goal di Mertens Gasperini ha dovuto inserir… - SkySport : Gasperini dopo Napoli-Atalanta: 'Parlerò di scudetto solo quando saremo al primo posto' #SkySport #Gasperini… - Enzovit : Gasperini dopo la vittoria dell'Atalanta a Napoli: ''Questi ragazzi nella testa sono più forti in tutto'' - andreastoolbox : Gasperini dopo Napoli Atalanta: 'Parlerò di scudetto solo quando saremo al 1° posto' | Sky Sport -