Fiom e Uilm contro la riorganizzazione di Leonardo

Otto ore di sciopero in tutto il gruppo Leonardo e manifestazione nazionale a Roma (ore 11 piazza Montegrappa) sono stati proclamati per domani da Fiom e Uilm. La Fim invece ha scelto di scioperare solo nei siti del comparto Aerostrutture. La divisione tra sindacati rispecchia due interpretazioni differenti su quanto sta accadendo nel colosso controllato dal Mef. Giovedì l'azienda ha comunicato che dal 3 gennaio scatteranno 13 settimane di cassa integrazione ordinaria a zero ore per 3.443 dipendenti «a causa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

