Final Fantasy XIV: abbonamento, espansioni e free trial, come funziona? (Di sabato 4 dicembre 2021) Per chi è abituato agli schemi standard di acquisto di un videogioco, approcciarsi a un Final Fantasy XIV può essere, a primo impatto, confusionario: cercheremo quindi in questo articolo di offrirvi una guida all'acquisto, così che comprendiate al meglio come funziona Negli ultimi anni, grazie a una popolarità crescente e ad alcune politiche che hanno reso il gioco molto più accessibile (vedasi la free trial), Final Fantasy XIV ha visto la propria player base aumentare in maniera esponenziale (causando anche non pochi problemi ai server di gioco). Con l'arrivo dell'ultima espansione, in uscita tra pochi giorni, ulteriori nuovi giocatori stanno cercando di approcciarsi al popolare MMORPG di Square Enix; data la confusione che il gioco può generare al ...

